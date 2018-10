Пламен Константинов изведе Локо (Новосибирск) до успех

View this post on Instagram

«Локомотив» сыграл первый матч в сезоне при своих болельщиках! Всего три партии понадобилось, чтобы обыграть «Тюмень» Рассказывайте, были в «Севере»? Смотрели трансляцию на «Локо-ТВ»? #разогреемсевер #вклокомотив #кубокроссии #тюмень #волейбол #lokovolley

