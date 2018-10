Тенис Мугуруса отпадна от невероятната Сабаленка 02 октомври 2018 | 18:10 0 0 0 0 0 Sabalenka v Muguruza is tremendous.

Sumyk: "I would really love for you to hit some first serves. Some REAL first serves.

Mugu: "What serve? I don't have a f....g serve."

Sumyk: Pause ... "Keep fighting and hang in there." pic.twitter.com/9EuNfECvU6 — Tennis.Life (@tennislifenews) October 2, 2018

20-годишната Сабаленка, която през миналата седмица спечели титлата в Ухан, взе първия сет с късен брейк, а във втората част навакса ранен пробив пасив и стигна до обрат. Tremendous baseline rally capped off by a pitch-perfect plot-twist by @sabalenkaA. #ChinaOpen pic.twitter.com/AUkS9uCf6x — WTA Insider (@WTA_insider) October 2, 2018 Така 16-ата в световната ранглиста състезателка от Беларус ще срещне в третия кръг защитаващата титлата си и номер 4 в схемата Каролин Гарсия (Франция), която елиминира квалификантката Полона Херцог (Словения) със 7:6(2), 6:3. "After first set I start to enjoy it. Because first set was like, Oh, my gosh, I have to put the ball in. Then I was quite relaxed. Then start the real game. It was really, really nice match, I think", Sabalenka. We think too, Aryna ;) pic.twitter.com/6xY7TCR59h — China Open (@ChinaOpen) October 2, 2018 Шампионката през 2015 година Гарбине Мугуруса (Испания) отпадна във втория кръг на силния турнир по тенис в китайската столица Пекин с награден фонд 8,29 милиона долара. Поставената под номер 14 Мугуруса загуби от намиращата се в отлична форма напоследък Арина Сабаленка (Беларус) с 5:7, 4:6 след 106 минути игра.20-годишната Сабаленка, която през миналата седмица спечели титлата в Ухан, взе първия сет с късен брейк, а във втората част навакса ранен пробив пасив и стигна до обрат.Така 16-ата в световната ранглиста състезателка от Беларус ще срещне в третия кръг защитаващата титлата си и номер 4 в схемата Каролин Гарсия (Франция), която елиминира квалификантката Полона Херцог (Словения) със 7:6(2), 6:3.

