Формула 1 Коринтианс отново отдава почит на Сена 02 октомври 2018 | 16:52 - Обновена 0 0 0 0 1



Цветовете на екипа са легендарните за отбора Лотус, с който се състезава през 1985 и 1986 г. Сена, черно и златисто. Той съдържа 41 златни линии – по една за всяка Гран При победа. Подписът на Сена се намира на средата на фланелката, където обикновено стои логото на основния спонсор. От вътрешната й страна стои надпис с текст "Senna Sempre" (б.р. - винаги Сена), а на долнището на екипа е изписано "Eterno" (б.р. - вечен). Veja os detalhes da nova camisa III do Coringão e garanta a sua na loja oficial, a ShopTimão https://t.co/wsjnlF5Mdh#LuteAtéSerEterno #VaiCorinthians pic.twitter.com/AGEXVHc6j2 — Corinthians (@Corinthians) October 1, 2018

Бразилският футболен отбор Коринтианс представи нов специален екип, с който отдава почит на великия пилот на Формула 1 Аертон Сена. Поводът е 30-ата годишнина от спечелването на първата титла на бразилеца във Формула 1.Цветовете на екипа са легендарните за отбора Лотус, с който се състезава през 1985 и 1986 г. Сена, черно и златисто. Той съдържа 41 златни линии – по една за всяка Гран При победа. Подписът на Сена се намира на средата на фланелката, където обикновено стои логото на основния спонсор. От вътрешната й страна стои надпис с текст "Senna Sempre" (б.р. - винаги Сена), а на долнището на екипа е изписано "Eterno" (б.р. - вечен). Първата шампионска титла на Сена дойде през 1988 г. по време на Гран При на Япония на "Сузука", където ще се състои състезанието във Ф1 този уикенд. Дебютната победа на гениалния бразилец дойде през 1985-а по време на Гран При на Португалия. #Corinthians' 3rd shirt which pays tribute to Formula 1 all-time great Ayrton Senna is now on sale in Brazil. The former star won his first major title exactly 30 years ago, and was known to be an avid fan of the club. pic.twitter.com/FMTFn96hwl — Seleção Brasileira (@BrazilStat) October 1, 2018 Сена бе привърженик на Коринтианс приживе, а клубът отдава почит към пилота не за първи път. През 2014 г. Коринтианс отбеляза 20-ата годишнина от смъртта на Сена като предостави на всичките си футболисти по една реплика от известната жълто-зелена каска, с която те излязоха на терена.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 440 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1