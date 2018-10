Спорт и бизнес Стартира първата фаза от световния шампионат по League of Legends 02 октомври 2018 | 15:46 - Обновена 0 0 0 0 0



Шаммпионът на EU LCS Fnatic с българина Зравец "Hillysang" Гълъбов, е един от фаворитите за титлата. Европейският тим имаше сравнително добър жребий, след като бе един от четирите поставени отбора на този шампионат. Fnatic е в група заедно с втория тим на NA LCS – 100 Thieves и втория поставен тим от LPL – Invictus Gaming. Последният отбор в групата ще бъде определен след края на квалификационите групи.



Изключително лош късмет имаше EU LCS – Team Vitality. Воденият от Даниеле „Jiizuke“ де Марло състав, попадна с най-добрия отбор през тази година - Royal Never Give Up (RNG) и световният шампион от миналата година Gen.G.



Финалът на шампионата е на 3 ноември и ще се проведе на стадион „Мунхак“, който е с капацитет 50 000 зрители.



Пълен жребий за 2018 World Championship:



Група А: ЕDward Gaming, Infinity eSports, Dire Wolves

Група B: G2 Esports, SuperMassive eSports, Ascension Gaming

Група С: Cloud 9, KaBuM! e-Sports, DetonatioN FocusMe

Стартира тазгодишното издание на световния шампионат по League of Legends, което ще се проведе изцяло в Южна Корея. Днес започват мачовете в групите. Отборите, състезаващи се в тази фаза, се борят за едно от четирите останали свободни места за участие на Worlds 2018. Мачовете ще се проведат от 1 до 7 октомври, а победителите ще имат възможността да участват в най-престижния турнир за годината.Шаммпионът на EU LCS Fnatic с българина Зравец "Hillysang" Гълъбов, е един от фаворитите за титлата. Европейският тим имаше сравнително добър жребий, след като бе един от четирите поставени отбора на този шампионат. Fnatic е в група заедно с втория тим на NA LCS – 100 Thieves и втория поставен тим от LPL – Invictus Gaming. Последният отбор в групата ще бъде определен след края на квалификационите групи.Изключително лош късмет имаше EU LCS – Team Vitality. Воденият от Даниеле „Jiizuke“ де Марло състав, попадна с най-добрия отбор през тази година - Royal Never Give Up (RNG) и световният шампион от миналата година Gen.G.Финалът на шампионата е на 3 ноември и ще се проведе на стадион „Мунхак“, който е с капацитет 50 000 зрители.ЕDward Gaming, Infinity eSports, Dire WolvesG2 Esports, SuperMassive eSports, Ascension GamingCloud 9, KaBuM! e-Sports, DetonatioN FocusMe 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 382

1