Състоянието на Халеп никак не е добро

Водачката в световната ранглиста по тенис Симона Халеп обяви причината за оттеглянето си от първия кръг на турнира по тенис в Пекин в края на миналата седмица.

Халеп загуби първия сет на надпреварата а в китайската столица от тунизийката Онс Джабур с 1:6, след което реши да се откаже заради болки в гърба.

Hi everyone, wanted to give you a quick update. I had an MRI on my back and found out I have a disk hernia.

I will discuss with doctors in the next few days but hope to be back soon and will keep you updated. Thanks for all your support pic.twitter.com/tQ6cFTsB9o