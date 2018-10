Тръмп започна успешно защитата на титлата в Европейския Мастърс

Шампионът от миналата година Джъд Тръмп не губи много време в първия си двубой от Европейския Мастърс, който започна тази седмица в белгийския град Ломел. Асото спечели с 4:0 срещу един от най-бавните състезатели в световния тур Мартин О’Донъл и се класира за основната схема.

По традиция квалификационният мач на шампиона бе проведен не в “Гилд хол” в Ковънтри, а в залата, където се играят срещите от същинската схема. Тръмп направи серии от 114, 76 и 52, като следващият му опонент ще бъде Лиъм Хайфийлд.

The defending champion @judd147t has shot out of the blocks here in Lommel with a whitewash win against Martin O'Donnell!



Few would bet against him making it three https://t.co/zhLqNSJmMN European Masters titles in a row on that evidence. #EuropeanMasters pic.twitter.com/1wW81hmAvh