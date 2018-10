Обсъждат варианти да увеличи игровото време в мачовете

Европейски футбол

Международният съвет на футболните асоциации (ИФАБ) ще търси начини да намали губенето на време в мачовете, след като срещата между Кардиф Сити и Бърнли почти отбеляза антирекорд по изиграни минути. Топката е била в игра точно 42 минути и две секунди от общо 90 минути по правилник, а защитникът Шон Морисън от Кардиф е изпълявал дълги тъчове средно за по 25 секунди всеки.



Мачът от английското първенство е "най-късият" от пет години насам, след като през декември 2013-а Стоук Сити и Астън Вила играха точно 40 минути и 50 секунди. След срещата през уикенда The Times of London съобщава, че ИФАБ обсъжда "множество идеи", които са част от стратегията за запазването на феърплея във футбола.



"Искаме да ограничим губенето на секунди и да увеличим игровото време, но фундаменталният въпрос е как точно да го направим", каза за The Times of London анонимен източник от ИФАБ.