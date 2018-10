Тенис Слоун Стивънс с победа в Пекин, два "геврека" за Остапенко 02 октомври 2018 | 14:12 0 0 0 0 0 Поставената под номер 9 в схемата Слоун Стивънс преодоля втория кръг на турнира по тенис в Пекин (Китай) с награден фонд от 8.29 милиона долара. Американката победи лесно с 6:1, 6:3 представителката на домакините Сайсай Чжън. Стивънс постигна пет пробива в срещата срещу само един в полза на китайката. Американската тенисистка приключи двубоя за само 83 минути и в следващия кръг ще се изправи срещу словачката Доминика Цибулкова. Always tough playing a home favorite, admits @SloaneStephens ...



She's through @chinaopen !#ChinaOpen pic.twitter.com/ri0JlviUOZ — WTA (@WTA) October 2, 2018

В друга среща от турнира номер 3 в схемата Анжелик Кербер победи със 7:6 (4), 6:1 Карла Суарес Наваро от Испания. Двете тенисистки размениха по два пробива, а германката поведе в резултата при първия си сетпоинт. Във втората част Кербер спечели подаването на Суарес Наваро още два пъти и приключи двубоя за 84 минути. В третия кръг Анжелик Кербер ще се изправи срещу победителката от срещата между Тимеа Бабош (Унгария) и Чжан Шуай (Китай). It's @AngeliqueKerber who heads into the next round, beating Carla Suarez Navarro in Beijing @chinaopen !#ChinaOpen



HIGHLIGHTS >>https://t.co/QmrtltIW1m pic.twitter.com/BhA8DEFaWR — WTA (@WTA) October 2, 2018 Шампионката от "Ролан Гарос" 2017 Альона Остапенко отпадна във втория кръг след поражение с 0:6, 0:6 от китайката Уан Цян. Осмата поставена Наоми Осака също продължава напред в турнира след категоричен успех с 6:1, 6:0 над Даниел Колинс от САЩ. Следващата съперничка на японката е десетата в схемата германка Юлия Гьоргес. Incredible!



Wang Qiang beats Jelena Ostapenko 6-0, 6-0!



The pair share a nice hug at the net.#ChinaOpen pic.twitter.com/ITfGP1lTry — WTA (@WTA) October 2, 2018 Поставената под номер 11 Кики Бертенс (Холандия) и чехкинята Катерина Синякова също се класираха за третия кръг на турнира в Пекин.

