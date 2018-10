5 важни неща за Хабиб Нурмагомедов

В седмицата на най-дългоочаквания ММА дуел в историята на UFC - Хабиб Нурмагомедов срещу Конър Макгрегър - британският “Индипендънт” е подбрал пет важни факта, които феновете трябва да знаят за шампиона в лека категория от Дагестан, Русия.

Както е известно, това ще е първата защита на пояса за Хабиб, който той спечели на UFC 223 през април с победа срещу Ал Якинта, само няколко дни след като Макгрегър бе развенчан като шампион, поради отсъствие от октагона. Неактивността на Конър е общо две години, а миналата той проведе шоу битката срещу Флойд Мейуедър, от която спечели 100 милиона долара.

ОТЛИЧИТЕЛНАТА ШАПКА

Нурмагомедов стана известен с голямата си вълнена шапка, която носи на всички официални събития покрай двубоите си. Тя се нарича папаха и е традиционна сред народите в Кавказ. Хабиб е роден в Дагестан, като корените му са от т.нар. кавказки авари, които населяват Северен Кавказ и основната част от тях са именно в Дагестан.

ГОЛЯМАТА ВРАЖДА

Хабиб и Конър демонстрираха взаимно уважение допреди няколко години, но със съперничеството си в ММА постепенно враждата се зароди и впоследствие усили. Всичко ескалира през април тази година, когато Конър проведе печално известната си атака на автобуса на Хабиб, провокирана от скандал между неговия приятел Артьом Лобов и Нурмагомедов.

РЕКОРДИ И СЕРИЯ ПОБЕДИ

Хабиб е притежател на най-дългата победна серия в ММА и срещу Макгрегър ще се опита да я удължи - засега той има 26 последователни успеха, 10 от които със съдийско решение, 8 с нокаут и още 8 със събмишън. Нурмагомедов държи и рекорда за тейкдауни в UFC в един двубой, сваляйки на земята Абел Трухийо 21 пъти от 27 опита през май 2013 година.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Хабиб е доста популярен в социалните мрежи, особено в “Инстаграм”. Той има повече от 3000 поста и е натрупал 6 милиона последователи, като единствено Макгрегър е по-популярен в ММА средите. Той редовно публикува материали за ежедневните си тренировки и ислямски религиозни обичаи.

ФУТБОЛЕН ФЕН

Хабиб е известен фен на Реал Мадрид и бе поканен да гледа на живо двубоя с Реал Сосиедад от Примера дивисион през февруари. “Белия балет” спечели с 5:2 с хеттрик на Кристиано Роналдо, който подари на Хабиб фланелка с автограф. Нурмагомедов пък връчи на Роналдо въпросната папаха. В руското първенство пък Хабиб подкрепя Анжи - отборът от столицата на Дагестан Махачкала.