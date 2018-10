Англия Красотата на играта: 94-годишен фен с деменция сбъдна мечтата си (видео) 02 октомври 2018 | 12:22 - Обновена 0 0 0 0 2



Съвсем актуален пример долита от Лига 2 - четвъртото ниво на професионалния английски футбол. Отборът на Нотс Каунти, който е воден от добре позната на Албиона фигура - Хари Кюъл, сбъдна мечтата на свой фен, който продължава да подкрепя отбора и на 94-годишна възраст.



Каунти са един от отборите, основали футболната лига през далечната 1888 година, като и до днес продължават да са абсолютен рекордьор по изиграни мачове за първенство с близо 5000 - 4940! Носителите на ФА Къп от 1894 година продължават да поддържат романтиката жива, а случката, разиграла се преди съботното домакинство на Нотс срещу Крю Аликзандра, затвърди точно това твърдение.

This is BEAUTIFUL . Thank you to everyone at Notts County from Roy, Roy’s family @trainingcarers @landermeads and all involved with #DEMENTIAisaTEAMGAME pic.twitter.com/pxC34n2Hrt — BIG IAN DONAGHY (@trainingcarers) October 1, 2018

Тимът се включи в кампания, която е в подкрепа на хората, живеещи с деменция. 94-годишният Рой, който цял живот подкрепя Нотс Каунти, също страда от неврологичното заболяване, известно като “болестта на старостта”. Като част от начинанието, чийто слоган е “Деменцията е отборна игра”, Рой излезе на терена на “Медоу Лейн” и макар да е на преклонна възраст, сбъдна мечта, за която е копнял през целия си живот - да отбележи дузпа пред трибуната, носеща наименованието Коп.

| Here's the moment 94-year-old Roy, who's living with dementia, fulfilled a lifelong dream by scoring a penalty in front of the @AirITLtd Kop on Saturday!#DEMENTIAisAteamGAME pic.twitter.com/XCJe1gyKOL — Notts County FC (@Official_NCFC) October 1, 2018

По последна статистика близо 50 милиона души в световен мащаб живеят с деменция - или иначе казано повече от цялото население на Испания. 5.2% от хората над 60-годишна възраст страдат от заболяването, а статистическите данни сочат, че до 2050 година общият брой на хората с тази диагноза ще достигне 250 милиона.



