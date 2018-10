Англия Карагър: Салах не е длъжен да вкара над 40 гола, за да направи добър сезон 02 октомври 2018 | 11:51 - Обновена 0 0 0 0 0



"Надявам се Клоп вече да му е казал относно головете от миналия сезон, че ако не вкара отново над 40, това няма да направи настоящия лош за него. Йън Ръш беше най-великият реализатор в историята на Ливърпул, но той вкара 47 само веднъж. Повече не е стигал до толкова. Бележеше по 25 или 30 гола. Ако Салах вкара 25, значи сезонът е бил прекрасен. До момента има три, което не е чак толкова далеч от миналата година и със сигурност не е лошо начало на сезона", каза бившият бранител на Ливърпул.

Mohamed Salah's statistics this season don't differ too much to his numbers at the start of the 2017-18 campaign...#MOTD #LFC pic.twitter.com/ReqIJ3MQBC — Match of the Day (@BBCMOTD) September 29, 2018

