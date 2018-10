Моторни спортове Mini ще стартира на Дакар с бившето трио на Peugeot 02 октомври 2018 | 11:40 - Обновена 0 0 0 0 0



X-raid Mini разви значително автомобила за тазгодишното издание на най-тежкото състезание за човек и машина. Модифицираният автомобил ще направи дебюта си по време на рали Мароко тази седмица със Сайнц и Депре. Presenting the all new X-raid MINI JCW Team featuring , @CSainz_oficial, @cyrildespres and @s_peterhansel #MINI #JohnCooperWorks #Dakar2019 #MINIMotorsport #MINIthrillmaximized #Offroad #Race #DakarRally #RedBull #xraidteam pic.twitter.com/OFSCNVftGX — Red Bull Motorsports (@redbullmotors) October 2, 2018 Отборът X-raid Mini обяви официално, че ще стартира на рали Дакар с бившето трио на Peugeot – мосю Дакар Стефан Петерханзел, победителя от 2018 г. Карлос Сайнц и Сирил Депре. Тримата пилоти и деветкратния рали шампион Себастиан Льоб останаха без отбор за Дакар 2019 заради оттеглянето на Peugeot от рали маратона.X-raid Mini разви значително автомобила за тазгодишното издание на най-тежкото състезание за човек и машина. Модифицираният автомобил ще направи дебюта си по време на рали Мароко тази седмица със Сайнц и Депре. По думите на шефа на тима Карлос Сайнц е допринесъл най-много с промените в автомобила и настройките. Петерханзел, който спечели Дакар за рекорден 13-и път с автомобил и мотоциклет, заяви, че бъгито на Mini е лесно за каране и вярва, че вече е направена голяма стъпка с усъвършенството на автомобила въпреки намаляването на теглото на машините. Карлос Сайнц пък тества и машината на Toyota преди да вземе окончателното си решение. X-raid спечелиха четири последователни издания на Дакар с Mini в периода 2012 – 2015 г., две от които – с Петерханзел.

