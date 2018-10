НБА Ейтън започна с гръм и трясък, но Финикс загуби (видео) 02 октомври 2018 | 09:11 0 0 0 0 0

Strong take, but Deandre Ayton might be good. — Sam Vecenie (@Sam_Vecenie) October 2, 2018

216-сантиметровият Ейтън остана на една борба от “дабъл-дабъл” с 24 точки и 9 овладени отскочили топки. Роденият на Бахамските острови център впечатли и с 56.3% успеваемост в стрелбата от игра (9/16), както и 75% от наказателната линия (6/8). Бившият играч на колежанския Аризона прекара 30 минути на терена и допълни добрата си статистика с 3 чадъра, 1 асистенция и 1 отнета топка.

The @SacramentoKings hold on late to win it!



SAC 106 | @Suns 102



Yogi Ferrell: 26 PTS, 6 3PM

Marvin Bagley III: 7 PTS

DeAndre Ayton: 24 PTS, 10 REB, 3 BLK

Josh Jackson: 17 PTS, 6 AST, 5 REB#NBAPreseason pic.twitter.com/tpFh8o2ig9 — NBA (@NBA) October 2, 2018

Джош Джаксън със 17 точки, 6 асистенции и 5 борби, както и Ти Джей Уорън, реализирал 16 точки, бяха останалите силно представили се играчи на Финикс.



