Барса подготвя нова офанзива за Погба

Проблемите на Пол Погба в Манчестър Юнайтед и най-вече обтегнатите му отношения с Жозе Моуриньо направиха така, че отново да се заговори за евентуален трансфер на французина в Барселона. Не е тайна, че преди началото на сезона каталунците направиха опит да привлекат световния шампион, но така и не се стигна до конкретна оферта.



Според ESPN, Барса обмисля нова офанзива за Погба през януари. 25-годишният французин обаче не е единственият футболист, който попада в трансферните планове на испанския гранд. Другите са Адриен Рабио от Пари Сен Жермен и Френки де Йонг от Аякс. Погба е най-скъп, като няма как да бъде купен за по-малко от 100 млн. евро.

Barcelona are reportedly confident they have the cash, but the board is split on whether or not to sign Paul Pogba.



