Хабиб атакува Конър: Алкохолик, не трябва да му се обръща внимание

“Аз мога да контролирам емоциите си. Той нека говори каквото си поиска. Когато някой алкохолик бръщолеви, другите не му обръщат внимание”, отсече Нурмагомедов. Khabib Nurmagomedov was confused by Conor McGregor's behavior at their recent press conference. (via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/K0mUzAoFos — SportsCenter (@SportsCenter) 1 октомври 2018 г.

"Все ми е едно какво казва той. Целта му е да ме изнерви, това е част от играта. Разбира се, ядосан съм, но знам, че трябва да се владея. На пресконференцията Макгрегър изглеждаше пиян. Това е невероятно. Как смяташ да се биеш, при положение, че злоупотребяваш с наркотици и уиски? Как ще издържиш 25 минути в клетката? Това не е бокс, брат. Не е като боя от дистанция с Нейт Диаз. Тук всичко ще е много различно, а аз през цялото време ще съм близо", закани се руснакът. Междувременно, бащата на Нурмагомедов заяви, че той лесно сваля необходимите килограми и се чувства отлично. Here's a quick clip from my sit down with Khabib Nurmagomedov (@TeamKhabib) on Friday. Outlining his plans for Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) next weekend. The way he delivers that last sentence ... Full interview coming soon. pic.twitter.com/FdE7EfCnkE — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 30 септември 2018 г. "По график днес Хабиб трябваше да тежи 76,5 кг, но кантарът показа 75,5 кг. Няма да има проблеми до мача да е под 70 кг", коментира Абдулманап Нурмагомедов. Той ще трябва да гледа боя на сина си по телевизията, защото му беше отказана виза за САЩ.

