Треньорът на Надал разкри най-тежкия момент от годината досега 01 октомври 2018 | 20:34 Треньорът на Рафаел Надал Карлос Моя коментира изминалите до момента турнири от 2018 година и представянето на Матадора, който сега се възстановява от контузия в коляното и може да се завърне на 29 октомври, когато е последният "Мастърс" в Париж. A @ChinaOpen flashback to brighten your Monday...@RafaelNadal @GrigorDimitrov #ChinaOpen pic.twitter.com/hjLdi4zzlk — Tennis TV (@TennisTV) October 1, 2018 "Сезонът е много добър, ако изключим контузиите. И тези в началото на годината, и тези сега му се отразиха негативно, но те са част от спорта. Най-тежкият момент беше турнирът в Акапулко, защото Рафа го пропусна, а тъкмо се бе възстановил от контузията, която пък го накара да се откаже в полуфинала на Australian Open. Въпреки че Акапулко не е най-големият турнир, а е АТР500, започнаха да се прокрадват всякакви съмнения за форма и физическо състояние. Също така той пропусна и Индиън Уелс и Маями, така че нямаше много състезателни минути преди сезона на клей и не знаехме какво да очакваме. Did you know? #Nadal has a better victory ratio in Grand Slams than #Federer



Nadal 87,3 % (247 / 36)

Federer 86,3 % (339 / 54) pic.twitter.com/nRMZO4JAiT — We Are Tennis (@WeAreTennis) September 27, 2018 Рафа знае, че му трябват участия в повече турнири. Но сега е по-различно, защото вече не е на 20 и може в първи и втори кръг на намери ритъма си, след което да заиграе наистина много добре. Просто Акапулко беше стъпка назад и не знаехме какво да очакваме за по-нататък”, коментира Моя пред “Марка”.

