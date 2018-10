Тенис Разходка в планината преобърнала сезона на Джокович 01 октомври 2018 | 20:05 - Обновена 0 0 0 0 1

#Djokovic says he might play Basel or Vienna before Paris. #Novak pic.twitter.com/dXk3QBKU79 — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) October 1, 2018

Novak’s practice in Belgrade. #Novak #Djokovic pic.twitter.com/KSy41ecAX5 — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) October 1, 2018

Той има реален шанс да изпревари Рафаел Надал на върха в световната ранглиста по тенис до края на 2018 година, защото няма точки за защитаване, докато Матадора ще загуби 1100 точки само заради отсъствието си от турнирите в Пекин и Шанхай. В Париж великият испанец има да защитава 180 точки от стигнатия четвъртфинал миналата година, плюс още 180 от единствения си мач на Финалите на АТР. Played a little tennis with all the kids that were around watching my practice yesterday. The future #CoachNole #NoleFam pic.twitter.com/EFgXKZtBWz — Novak Djokovic (@DjokerNole) September 29, 2018 Самият Джокович заяви, че може да играе в Базел или Виена преди последния "Мастърс" в Париж. Разходка в планината със съпругата му Йелена е преобърнала сезона на носителя на вече 14 титли от “Големия шлем” Новак Джокович. Това заяви самият знаменит сърбин пред репортери в Белгард, където проведе открита тренировка.“Ако трябва да избера един момент, който преобърна всичко, беше малко след “Ролан Гарос”. Тогава си взех пет дни почивка и с жена ми се разхождахме в планината. Прекарах доста време сред природата и това ми се отрази много добре на перспективата за всичко в живота. След това спечелих “Уимбълдън”, Синсинати и US Open и съм много щастлив, че трудната част от сезона е вече зад гърба ми. Честно казано, не очаквах толкова рано след завръщането си да пожъна такива успехи, защото трябваше да променя играта си, най-вече сервиса, заради операцията”, обясни Джокович.

