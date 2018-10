Титлата на Селби му дава шанс да запази първото място в света

Световният номер 1 Марк Селби значително запази шансовете си да продължи да бъде начело на ранглистата по снукър, поне до края на 2018 година. Той спечели Шампионата на Китай след драматично 10:9 над Джон Хигинс и грабна 15-а ранкинг титла в кариерата си.

Ranking title #15 for @markjesterselby!



The three-time world champ defeats John Higgins 10-9 in Guangzhou to lift the Evergrande China Championship trophy.



What a contest! #ChinaChampionship pic.twitter.com/CPn2jZDKH4