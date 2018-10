Голф Уудс вини себе си за загубата в Ryder Cup 01 октомври 2018 | 16:43 - Обновена 0 0 0 0 0



Американците започнаха последния ден с дефицит 6:10, но спечели три от първите пет сблъсъка на сингъл, благодарение на Джъстин Томас, Уеб Симпсън и Тони Фино, но Уудс не можа да помогне на отбора си, отстъпвайки разочароващо на Рам.

Tiger slams in a 12-foot birdie putt at the 12th to level it up with Rahm!



Follow live coverage from the Sunday singles at the 42nd #RyderCup and watch on Sky Sports' Ryder Cup channel: https://t.co/wrurjdHdi5 #BelieveInBlue pic.twitter.com/FeLZ2066Rd — Sky Sports Golf (@SkySportsGolf) September 30, 2018

“Изоставах с две дупки и трябваше да се боря просто да изравня резултата, след което се издъних на 13-ата и впоследствие равносметката ми от турнира стана 0:4. Това е огромна причина за загубата ни, защото аз не натрупах нито една точка, а противникът взе четири от моите отигравания”, коментира огорченият Уудс пред ESPN.

This might be over. You just cannot, under any circumstance, make bogey on a par 5 this late in the match on Sunday. It’s inexcusable. Sorry, it is. — Tiger Tracker (@GCTigerTracker) September 30, 2018

