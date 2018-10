Емоционален триумф за Европа в Ryder Cup пред екзалтирана тъпла

Where the Ryder Cup was won and lost https://t.co/P9lZgeNdQy pic.twitter.com/zHKT83tWyt — FRANCE 24 (@FRANCE24) October 1, 2018

ICMYI: Europe thrashed USA to regain the Ryder Cup.



Here's why a 'love-in' on WhatsApp played a key role.https://t.co/hStJIjgkeb pic.twitter.com/QCN6BLHHEj — BBC Sport (@BBCSport) October 1, 2018

The fans were treated to a brilliant final day at the Ryder Cup.



The key moments that led to Europe’s winhttps://t.co/Gbzr6rdCUE pic.twitter.com/YT1NWzvoGh — BBC Sport (@BBCSport) October 1, 2018

Отборът на Европа разгроми тима на САЩ със 17.5:10.5 и си възвърна най-ценния отборен трофей в голфа Ryder Cup. Сълзи и неподправени емоции обзеха победителите, които бяха считани за аутсайдери преди началото на четиридневното събитие в националния голф комплекс в Париж.Шампионът от The Open Франческо Молинари надделя в прекия дуел с легендарния Фил Микелсън и изведе Европа до кота 14.5, а с това стана и първият европеец в историята с пет спечелени точки в едно издание на Ryder Cup. Италианецът моментално бе окъпан в бира от многобройните фенове на игрището, които още от самото начало на турнира подкрепяха любимците си. 190 000 зрители гледаха на живо първото домакинство на Франция (70 000 във финалния ден) на Ryder Cup, като дори в първия ден Брукс Кьопка случайно разкървави окото на млада жена Испанецът Серхио Гарсия - победител в “Мастърс” 2017 - постигна забележително лично постижение, задминавайки сър Ник Фалдо по най-много точки в Ryder Cup с 25.5, като се разплака, когато съотборникът му Джъстин Роуз го нарече “легенда”.Джон Рам, Иън Полтър, Торбьорн Олсен, Хенрик Стенсон и Алекс Норън се присъединиха към Молирани и Гарсия с победи в сблъсъците на сингъл, след като отбора на САЩ изоставаше с 6:10 до финалния ден, но заплаши да направи обрат. Полтър, чийто прякор е Пощальона, защото винаги носи точка, се бе облякъл доста елегантно и се понрави на френските фенове, като именно той поведе съотборниците си на 18-ия грийн, когато Норън отбеляза 10-метров пътинг удар за победа в последния дуел.Американците не можаха да оправдаят статута си на фаворити, независимо че в състава им имаше общо носители на 31 “мейджър” титли, а 11-има от състава им се намираха в топ 17 на световната ранглиста. Традицията обаче се запази и САЩ продължи да бъде “на сухо” в Ryder Cup на европейска почва от 1993 година насам. Само трима от техния състав обаче бяха правили удари на игрището в Париж в състезателна обстановка, докато европейците имаха общо 200 изиграни дупки помежду си и това донякъде наклони везните в тяхна полза.