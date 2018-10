Русия Вратарят Акинфеев прекрати кариерата си в Сборная 01 октомври 2018 | 12:55 0 0 0 0 0



"Всяка история си има начало и край. И моята история с националната фланелка дойде към логичния си завършек. За мен беше огромна чест да играя за Русия с капитанската лента на домшаното световно първенство. Дори не съм мечтал за подобно нещо. Но се случи и това е пикът в моята кариера", заяви Акинфеев.



32-годишният вратар дебютира за Русия през 2004 година и има 111 мача за Сборная. Igor Akinfeev, capitaine de la sélection russe et héros de la dernière Coupe du Monde, a annoncé sa retraite internationale.

Merci et bonne continuation ! pic.twitter.com/r9eodlEHdk — Coupe du Monde (@fifaworldcup_fr) October 1, 2018 Russia will be depending on the experience of goalkeeper Igor Akinfeev when the host kicks off their FIFA #WorldCup campaign against Saudi Arabia in the tournament's opening match. pic.twitter.com/aM9fPuuSUk — SuperSport (@SuperSportTV) June 13, 2018 Вратарят и капитан на ЦСКА (Москва) Игор Акинфеев официално обяви, че прекратява кариерата си в националния отбор на Русия. Стражът защитаваше цветовете на Сборная в продължение на близо 15 години."Всяка история си има начало и край. И моята история с националната фланелка дойде към логичния си завършек. За мен беше огромна чест да играя за Русия с капитанската лента на домшаното световно първенство. Дори не съм мечтал за подобно нещо. Но се случи и това е пикът в моята кариера", заяви Акинфеев. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 219

1