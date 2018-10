Баскетбол САЩ ликува с трета поредна световна титла в женския баскетбол 01 октомври 2018 | 09:35 - Обновена 0 0 0 0 0



Женският национален отбор по баскетбол на САЩ спечели трета поредна световна титла и общо 10-а в историята, след като на финала се наложи над Австралия със 73:56. Въпреки че остават най-титулования отбор в историята на женския баскетбол, отборът на САЩ има да гони реккорд на бившия СССР, който е бил шампион пет пъти между 1959-а и 1975-а година. Русия, която е наследник на успехите на СССР, не успя да се класира за завършилото днес първенство.Отборът на САЩ имаше превъзходство почти през цялата среща, взе преднина от самото начало, а Сю Бърд вече има 4 златни и общо пет медала от Световно първенство- повече от която и да е състезателка.

Most dominant team in sports? USA Basketball women's team. Another Gold Medal today!! @usabasketball pic.twitter.com/lwQvbOaZDv — Holly Rowe (@sportsiren) September 30, 2018 Бритни Гритнър вкара 15 точки като най-резултатна в състава на шампионките, които записаха вече 22 поредни победи. Диана Таураси, която завърши мача с 13 точки, помогна много за силния старт от 10:0 точки.

Бриана Стюърт, която днес завърши също с 10 точки, беше избрана за МВП на турнира. Австралийката Лиз Кембидж, която завърши като най-добър реализатор със средно по 27,2 точки, днес успя да отбележи едва 7. Кембидж беше освиркана всеки път от испанските фенове, когато пипнеше топката, които така и не й простиха силната игра, довела до изхвърлянето на местния тим. Иначе центърът Алана Смит завърши с 10 за Кенгурата.

Bring on the confetti #USABWNT x @usabasketball pic.twitter.com/m9QCBxGYjx — WNBA (@WNBA) September 30, 2018 САЩ поведе с 35:27 на полувремето и не позволи на противничките си да се доближат до реална разлика. Американките вкараха първите 9 точки през втората част и преднината им стана 17. Всъщност мачовете между двата отбора продължават да следват една и съща традиция и балансът им е вече 18-0. Все пак за Австралия това е най-доброто класиране от 2006-а година насам, когато спечелиха единствената си световна титла.

