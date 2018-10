Бейзбол Редовният сезон в МЛБ свърши, две дивизии останаха без шампиони (видео) 01 октомври 2018 | 09:05 0 0 0 0 0



Те ще се изиграят тази вечер съответно на ст. "Ригли Фийлд" във Ветровития град и на ст. "Доджър" в Ел Ей. От развръзката им зависи схемата на плейофите в НЛ. Загубилите ще се срещнат още утре помежду си в "уайлд кард" елиминация на терена на тима от Централната дивизия. Победителят от нея впоследствие ще се изправи срещу шампиона в Централната дивизия за серия във формат "3 от 5". Шампионът на Запад пък ще има домакинско предимство в другата дивизионна серия от I кръг – срещу шампиона на Изток Атланта Брейвс (90-72).



For the 1st time EVER, we will have TWO tiebreaker games. #Game163 pic.twitter.com/5DHXBAvF9v — MLB Stat of the Day (@MLBStatoftheDay) September 30, 2018

От разделянето на отборите в дивизии през 1969 г. едва девет пъти досега се е налагал тайбрек, като само в пет от случаите той е бил за титлата. В останалите залогът е бил "уайлд кард" – за последен път това се случи през 2013 г., когато Тампа Бей Рейс би Тексас Рейнджърс като гост и заслужи допълнителната квота в Американската лига. Никога преди обаче не е имало повече от един тайбрек в един и същи сезон.



До прецедента се стигна, след като късно снощи всички претенденти спечелиха своите мачове от финалния ден в редовния сезон. При това кой от кой по-убедително. В борбата на Запад Колорадо разсипа Вашингтон Нешънълс с 12:0 у дома в Денвър, но същевременно ЛА Доджърс отнесе Сан Франциско Джайънтс с 15:0 като гост. В паралелната битка за Централната дивизия Милуоки удари гостуващия Детройт Тайгърс с 11:0, а Чикаго Къбс отвърна с 10:5 срещу Сейнт Луис Кардиналс на своя "Ригли Фийлд".



TOMORROW. #Game163 pic.twitter.com/2KZe4GLf5P — MLB (@MLB) October 1, 2018

В статистиката днешните допълнителни мачове ще бъдат записани като №163 от редовния сезон, което означава, че звездата на Бруърс Крисчън Йелич все още има шанс да стане първият притежател на Тройна корона в Националната лига след 1937 г. Аутфилдерът на "пивоварите" е убедителен лидер по коефициент на батиране (.324), докато при хоумръните (36) изостава с един от Нолан Аренадо (Рокис), а по RBI (109) е на две зад Хавиер Баес (Къбс).





ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ В МЛБ ОТ 30 СЕПТЕМВРИ:



Американска лига



Балтимор Ориолс - Хюстън Астрос 4:0

Бостън Ред Сокс - Ню Йорк Янкис 10:2

Лос Анджелис Ейнджълс - Оукланд Атлетикс 5:4

Тампа Бей Рейс - Торонто Блу Джейс 9:4

Сиатъл Маринърс - Тексас Рейнджърс 3:1

Минесота Туинс - Чикаго Уайт Сокс 5:4

Канзас Сити Роялс - Кливланд Индиънс 1:2



Национална лига



Филаделфия Филис - Атланта Брейвс 3:1

Сан Франциско Джайънтс - Лос Анджелис Доджърс 0:15

Сан Диего Падрес - Аризона Дайъмъндбекс 4:3 (10 ининга)

Ню Йорк Метс - Маями Марлинс 1:0

Колорадо Рокис - Вашингтон Нешънълс 12:0

Синсинати Редс - Питсбърг Пайрътс 5:6 (10 ининга)

Чикаго Къбс - Сейнт Луис Кардиналс 10:5



Интерлига



Милуоки Бруърс - Детройт Тайгърс 11:0





