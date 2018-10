Вижте първия кош на ЛеБрон Джеймс с екипа на ЛА Лейкърс

ЛеБрон Джеймс дебютира за Лос Анджелис Лейкърс, макар и в неофициален мач. Трикратният шампион на НБА игра 15 минути в предсезонния двубой срещу Денвър Нъгетс в Сан Диего. ЛеБрон записа 9 точки, 3 борби и 3 асистенции, а "езерняците" загубиха със 107:124.

Мачът предизвика голям интерес и над 13 000 фенове изпълниха залата, за да видят първите минути на ЛеБрон с екипа на новия му отбор. Краля започна с отлично подаване към Брендън Инграм, който заби, а след три минути игра 34-годишната звезда откри сметката си за Лейкърс с точна стрелба за 3 точки.

Game 1 in purple and gold is in the books for @KingJames. pic.twitter.com/37AaTddhCh