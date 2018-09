Гатузо: Проблемите ни са в защита, тази победа ще донесе повече увереност

Наставникът на Милан Дженаро Гатузо беше подложен на голям натиск в последните седмици, но снощи отборът постигна убедителна победа над Сасуоло с 4:1, а Сусо сложи край на головата си суша. Един от въппросите към бившия италиански национал беше свързан с това защо клубът се е разделил с нападателя Андре Силва, който вкарва гол след гол с екипа на Севиля.

"Андре Силва не искаше да остане при нас. Когато разбрах това, вече знаех, че няма как да го разубедя или да му обещая 25-30 мача през сезона. Нямах никакво съмнение, че той е отличен нападател, но никой не го е гонил, той сам пожела да напусне", заяви Гатузо.

