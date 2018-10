Снукър Селби спечели маратонския финал срещу Хигинс в Китай 30 септември 2018 | 21:00 - Обновена 0 0 0 0 2 Световният номер 1 Марк Селби надделя с 10:9 над Джон Хигинс в маратонския финал на Шампионата на Китай по снукър и вдигна купата за първи път в кариерата си. Цели седем часа и 24 минути бяха необходими на Веселяка от Лестър, за да прибави в колекцията си 15-о ранкинг отличие, като битката за трофея напълно оправда очакванията за оспорван дуел между двама от най-непоколебимите майстори на щеката в спорта. Ranking title #15 for @markjesterselby!



The three-time world champ defeats John Higgins 10-9 in Guangzhou to lift the Evergrande China Championship trophy.



What a contest! #ChinaChampionship pic.twitter.com/CPn2jZDKH4 — World Snooker (@WorldSnooker) September 30, 2018

Показателен за непредсказуемия изход на мача е фактът, че в началото Селби водеше с 3:1, но оттогава до края в нито един случай някой от двамата не се откъсна в резултата с повече от фрейм преднина. Веселяка от Лестър осъществи обрат в края от 8:9 и успя да се поздрави с победата половин час след полунощ местно време. Така 35-годишният трикратен световен шампион спечели седми трофей на китайска почва, както и пети в последните две години. Неслучайно именно той развали "проклятието" на победителя в Откритото първенство на Китай и го дублира с триумф в "Крусибъл" през 2017 година, побеждавайки на финала именно Джон Хигинс.

Хигинс пък пропусна възможността да прибави 31-ви ранкинг трофей във витрината си и записа 19-о поражение във финал, като продължава да изостава с три купи от Рони О'Съливан и шест от Стивън Хендри във вечната класация по този показател.

Вълшебника от Уишоу така и не направи сенчъри брейк в Шампионата на Китай и за мнозина дори самото му присъствие на финала е повече от достатъчно, на фона на представянето. 43-годишният знаменит шотландец обаче и във финала доказа реномето си на непоколебим и непримирим състезател, изключително труден за надвиване. Desperately unlucky for Mark Selby!



Higgins wins frame 15 in two visits to lead 8-7. #ChinaChampionship pic.twitter.com/u1wcK5k7oM — World Snooker (@WorldSnooker) September 30, 2018 Брейкове от 82 и 70 изведоха Селби до аванс от 3:1, но след това Хигинс взе три поредни партии. Сенчъри от 118 на Веселяка от Лестър доведе до 4:4, но 85 от шотландеца му осигуриха минимална преднина в края на първата сесия. Англичанинът обаче спечели три от първите четири партии във вечерния сегмент с топ серии от 60 и 70. Визита на стойност 60 пък бе най-голямата в следващите два фрейма за Хигинс, които отидоха на сметката му, за да поведе с 8:7. It's @markjesterselby leading now, in this cat and mouse affair! [7-6]



His aggregate scoreline with Higgins in ranking play is now 92 frames-all.



Most importantly, Selby needs three more for the Evergrande China Championship, his 15th ranking title #ChinaChampionship pic.twitter.com/mSkgeO5fKe — World Snooker (@WorldSnooker) September 30, 2018

Вълшебника от Уишоу имаше няколко шанса в следващата партия, но Селби я спечели по цветовете и изравни 8:8. 17-ият фрейм продължи 44 минути и бе решен по последната черна, реализирана от по-възрастния от двамата майстори на щеката. Хигинс поведе с 48-0 в последвалата част, но тя отиде на сметката на Селби, който разчисти от последната червена. В последния за финала фрейм пък Вълшебника от Уишоу така и не реализира топка, а Веселяка от Лестър с две мини серии от по 35 си осигури крайния успех.

Още по темата

0 0 0 0 2 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2253 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1