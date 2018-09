САЩ взе бронза на Мондиал 2018 (видео)

Serbia @ossrb leads 1-0 (25-23) the bronze medal game against USA @usavolleyball, a clash with some very intense rallies, just like this one.



Who’s gonna be the winner?



— Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 30, 2018

USA came from behind to score 2-1 vs. Serbia, winning 3rd set 32-30. The American serve was lethal, adding 7 points, 3 of them in this awesome sequence by #1 Matt Anderson.

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 30, 2018

USA leads 2-1 the bronze medal game vs. Serbia. #1 Matt Anderson has been leading his team. In the first 3 sets he scored 22 points, saving his squad from some tough situations.

— Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 30, 2018

USA picked up the bronze medal of the 2018 #FIVBMensWCH with a thrilling 3-1 (23-25, 25-17, 32-30, 25-19) win over Serbia at Turin's Pala Alpitour.



Check out the highlights!



— Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 30, 2018

Националният волейболен отбор на САЩ спечели бронзовите медали на Световното първенство в Италия и България. Момчетата на селекционера Джон Спероу обърнаха и се наложиха над силния тим на Сърбия с 3:1 (23:25, 25:17, 32:30, 25:19) в мача за 3-о място, игран тази вечер в пълната с над 12 000 зрители зала "Пала Алпитур" в Торино.Така САЩ спечели бронзовите отличия от шампионата на планетата за първи път от далечната 1994 година насам. Сърбия пък остана извън почетната стълбица и завърши на 4-о място. Все пак, двата тима направиха прогрес в сравнение с Мондиал 2014, когато бяха съответно 8-и и 10-и.По-късно тази вечер е големият финал на Мондиал 2018 между действащия шампион Полша и олимпийския първенец Бразилия. Финалът ще бъде римейк на този от преди 4 година, който "Дружина полска" спечели с 3:1 гейма.Сърбите започнаха малко по-добре в първия гейм и успяха да го спечелят с минималното 25:23. След това САЩ, които имаха тежка нощ след драматичната загуба от Полша на полуфиналите с 2:3 снощи, показаха истинското си лице и изравниха след убедителното 25:17. Третата част се превърна в истински трилър. "Янките" дръпнаха с три точки, след което Сърбия обърна до 16:15 в своя полза. След това двата тима продължиха борбата до край за всяка топка и точка. Така "плавите" изпуснаха три геймбола, а САЩ успяха да измъкнат драматично гейма с 32:30 при петата си възможност за това. Това като че ли пречупи "плавите" и американците спечелиха с 25:19 и 3:1, а с това и бронзовите медали.Над всички за американския тим бе звездата Матю Андерсън със страхотните 29 точки (2 блока, 4 аса и 58% ефективност в атака) за победата. За "плавите" резервата Дражен Лубурич (1 ас и 58% ефективност в атака) и Марко Ивович (1 блок, 2 аса и 35% ефективност в атака) завършиха с 12 и 11 точки.Никола Йовович, Александър Атанасийевич 7, Марко Ивович 11, Неманя Петрич 10, Сречко Лисинац 5, Марко Подрасчанин 8 - Никола Росич-либеро (Дражен Лубурич 12, Урош Ковачевич 2, Петър Кръсманович 1, Иван Костич, Милан Катич)Мика Кристенсън 5, Матю Андерсън 29, Аарън Ръсел 16, Тейлър Сандър 9, Дейниъл МакДонъл, Максуъл Холт 14 - Ерик Шоджи-либеро (Дейвид Смит 11, Джейк Ланлоа 1)