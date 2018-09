Фенове нахлуха в залата на Хабиб Нурмагомедов, за да му пожелаят успех (видео)

Остава една седмица до голямата битка за титлата в лека категория между Хабиб Нурмагомедов и Конър Макгрегър. Двамата влизат в клетката на 6-ти октомври във Вегас и това е битка, която със сигурност ще промени живота и на двамата.



През годините непобедения боец от Дагестан успя да си спечели доста фенове и днес голяма тълпа нахлу в неговата зала, за да му пожелае успех и да го изпратят към Лас Вегас, където ще се проведе битката.

Massive crowd of Khabib Nurmagomedov fans came to his gym in San Jose tonight to send him off to Vegas to fight Conor McGregor. More on @espn soon. pic.twitter.com/wKweLFS6py