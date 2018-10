Тенис Нишиока спечели първа титла в кариерата си 30 септември 2018 | 15:22 0 0 0 0 0 Японецът Йошихито Нишиока спечели първа титла в кариерата си в турнирите на АТР.

23-годишният Нишиока победи французина Пиер-Юг Ербер със 7:5, 2:6, 6:4 на финала надпреварата по тенис на твърди кортове в китайския град Шънчжън с награден фонд 734 хиляди долара. Yoshihito Nishioka, who had his progression stopped with a terrible knee injury last year, wins in Shenzhen his first career title. He was 380 in April but back on top 100 tomorrow. pic.twitter.com/EPSDjbcFyA — José Morgado (@josemorgado) September 30, 2018 Mission accomplished



World No.171 and qualifier @yoshihitotennis beats Herbert 7-5 2-6 6-4 to claim his first ATP title in Shenzhen.#shenzhenopen pic.twitter.com/ptuwVrUWwF — Tennis TV (@TennisTV) September 30, 2018

Азиатецът, 171-и в световната ранглиста, взе първия сет с късен пробив в 11-ия гейм, но във втората част Ербер направи серия от пет поредни гейма, за да изравни. В решаващия трети сет японецът реализира единствен пробив за 3:2 и след това запази аванса си. Nishioka is the Shenzhen champion congrats!! pic.twitter.com/ARTfVdGiPH — chouquettes (@cantonsoup) September 30, 2018

С успеха Нишиока си гарантира завръщане в топ 100 на световната ранглиста. Ербер остана без титла и във втория си финал след Уинстън Сейлъм през 2015 година.

Той все пак ще се изкачи до рекордното в кариерата си 53-о място в класацията на АТР.

