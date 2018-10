4 спасени мачбола и първа титла от 3 години за Бърнард Томич

Бърнaрд Томич спечели турнира по тенис в Чънду (Китай) с награден фонд от един милион долара.

Chengdu champion Bernie Tomic's first title since Bogota 2015. #chengduopen pic.twitter.com/DbHGq1WhjF

На финала представителят на Австралия драматично победи в три сета - 6:1, 3:6, 7:6 (7) поставения под номер едно Фабио Фонини за 61 минути. Томич направи два пробива в първия сет, за да поведе в резултата, но Фонини се добра до равенство, след като на два пъти спечели подаването на своя противник.

Back in business



Bernard Tomic saves FOUR match points to beat Fognini 6-1 3-6 7-6(7) in the Chengdu final.#chengduopen pic.twitter.com/9xkiqU00b9