Контузия в гърба отказа Халеп в Пекин

Водачката в световната ранглиста по тенис при дамите Симона Халеп отпадна още в първия кръг на турнира на твърди кортове в Пекин с награден фонд от над 8 милиона долара.

Румънката загуби първия сет на мача си с тунизийката Он Жабур с 1:6, след което реши да се откаже заради травма в гърба. След двубоя шампионката от "Ролан Гарос" коментира, че е много притеснена за здравословното си състояние, тъй като от няколко седмици болките не намаляват и ще се подложи на пълни изследвания. Във втория кръг на турнира Жабур ще играе с хърватката Дона Векич, която се справи в два сета със съпротивата на гъркинята Мария Сакари.

Шампионката в Пекин за 2017 година Каролин Гарсия се класира за втория кръг, след като постигна труден успех със 7:6(10), 6:7(4), 6:3 над китайката Яфан Вън. Двубоят продължи над три часа и бе много зрелищен, като предложи много добра игра от страна и на двете тенисистки. В следващия кръг французойката ще играе със словенката Полона Херцог, която разгроми с 6:2, 6:1 американката Коко Вандеуей. A great outing at the office for @AngeliqueKerber!



The German takes out Mladenovic 6-2, 6-2

Бившата водачка в световната ранглиста Анжелик Кербер (Германия) също е сред продължаващите към втория кръг на турнира след победа с 6:2, 6:2 над французойката Кристина Младенович, а в следващия етап на надпреварата място намериха още американката Медисън Кийс, латвийката Анастасия Севастова и словачката Доминика Цибулкова.

