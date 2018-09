Агуеро изравни Шиърър по голове за един отбор

Нападателят на Манчестър Сити Серхио Агуеро вкара гол при победата над Брайтън с 2:0 в мача от 7-ия кръг на Висшата лига. Това бе неговото 148-о попадение с екипа на "гражданите" в Премиър лийг. Аржентинецът изравни по голове с екипа на един клуб бившия нападател Нюкасъл Алън Шиърър. Пред тях има двама играчи - Уейн Рууни (Манчестър Юнайтед, 183) и Тиери Анри (Арсенал, 175).

Aguero Stats: Sergio Aguero is joint 4th on goals scored for a single club in PL history (Lampard also 147).



Rooney: 183 (United)

Henry: 175 (Arsenal)

Shearer: 148 (Newcastle)

Aguero: 147 (Man City)

Lampard: 147 (Chelsea)



37 more goals to reach the top spot. Next season? pic.twitter.com/z759N6zec7