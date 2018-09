Бразилия удари Сърбия и се класира на 5-и пореден финал на СП (видео + галерия)

Олимпийските шампиони от Рио 2016 от Бразилия се класираха за финала на световното първенство по волейбол за мъже в Торино (Италия). “Селесао” надделя над Сърбия с 3:0 (25:22, 25:21, 25:23) в първата полуфинална среща и се класира на финал на 5-о поредно световно първенство.

@@@

Бразилия спечели световните титли през 2002, 2006 и 2010 година под ръководството на Бернардо Резенде, а през 2014 година остана втора след Полша.

@@@

На финала олимпийските шампиони ще срещнат победителя от полуфинал №2, който противопоставя САЩ и настоящите първенци на планетата от Полша.

Brazil @volei takes the 1st set 25-22 over Serbia @ossrb in the 1st semifinal of the #FIVBMensWCH. The plays between #1 Bruno Rezende and #16 Lucas Saatkamp was one of the main strengths of the Brazilians.



Stay tuned: https://t.co/dr0GNlwGTK#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/TgfKjnsn2A — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 29, 2018

Олимпийските шампиони от Рио 2016 от Бразилия поведоха в началото на двубоя със 7:4 след атака на Фелепе Фонтелес. “Селесао” дръпна с 8:4 на първото техническо прекъсване. Постепенно бразилците наложиха играта си и след страхотна комбинация Бруно Резенде - Лукас Сааткамп поведоха с 16:11 при второто техническо прекъсване. Последваха 3 поредни точки за Сърбия и Ренан Дел Зото побърза д а вземе прекъсване за Бразилия. “Плавите” намалиха до 17:18, но олимпийските шампиони пак дръпнаха с 3 точки при 20:17, след като Марко Ивович пристъпи линията за атака от задно поле. Александър Атанасийевич намали до 20:21 с атака по правата от зона 2. Бразилия стигна до геймбол при 24:20. Две поредни точки за момчетата на Никола Гърбич принудиха Ренан Дел Зото да вземе прекъсване при 24:22. Отлична комбинация Уилям Аржона Дъглас Соуса донесе успеха на Бразилия в първата част с 25:22.Бразилия поведе с точка при 6:5 в началото на втората част. Александър Атанасийевич успя да завърши с мощна атака по бразилската блокада много дълго разиграване и Сърбия изравни при 9:9. Технична атака на Урош Ковачевич и 10:10. Единична блокада на Маурисио Соуса - 13:11. Александър Атанасийевич прокара топката под под тройната блокада и Сърбия изравни при 15:15.

@@@

Brazil @volei leads now 2-0 (25-22, 25-21) the 1st semifinal of the #FIVBMensWCH against Serbia @ossrb, showing a solid defense and block. Will the Brazilians reach their 6th final of the WCH?



Can’t miss this battle: https://t.co/FAh8anvNme#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/rhuzV0rYye — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 29, 2018



“Плавите” успяха да поведат в началото на третата част с 6:5 след атака на Александър Атанасийевич. Сърбия дръпна с 15:12, но волейболистите на “Селесао” записаха 4 поредни точки и успяха да поведат при второто техническо прекъсване с 16:15 след успешна контра на Фелипе Фонтелес. @@@

Сърбия изравни при 16:16. Възпитаниците на Ренан Дел Зото поведоха с точка при 18:17. Александър Атанасийевич атукува в аут и “Селесао” поведе с 23:21. Единична блокада на Уилям Аржона изведе Бразилия до мачбол при 24:21. “Плавите” върнаха 2 точки и намалиха до 23:24. При следващото разиграване брилянтна комбинация Уилям Аржона - Лукас Сааткамп донесе успеха на олимпийските шампиони в третата част с 25:23 и в полуфинала с 3:0 гейма. Brazil @volei do the samba and beat Serbia @ossrb in straight sets (25-22, 25-21, 25-22) to clinch a spot for the 6th time in the #FIVBMensWCH final.



Check out the match point!



Game report: https://t.co/d5zzS6MKy3#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/AMJMAvp01l — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 29, 2018

Най-резултатен за "Селесао" стана Дъглас Соуза с 11 точки, а Лукас Сааткамп добави 10 точки.

За сърбите най-добре се представи Александър Атанасийевич с 16 точки.

БРАЗИЛИЯ - СЪРБИЯ 3:0 (25:22, 25:21, 25:23)

БРАЗИЛИЯ: Бруно Резенде, Уолъс Де Соуса, Фелипе Фонтелес, Дъглас Соуса, Мауридио Соуса, Лукас Сааткамп - Талес Хос-либеро

Старши треньор: РЕНАН ДЕЛ ЗОТО

СЪРБИЯ: Никола Йовович, Александър Атанасийевич, Урош Ковачевич, Марко Ивович, Марко Подрасчанин, Сречко Лисинац - Никола Росич-либеро

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ.





СНИМКИ: FIVB.CH

Brazil’s @volei captain #1 Bruno Rezende celebrates as his team defeated Serbia @ossrb 3-0 (25-22, 25-21, 25-22) to reach the final of the #FIVBMensWCH, their 4th in a row and 6th in history.



See the match info here: https://t.co/sz24gL1BbH#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/3Z5Tu85gys — Volleyball World (@FIVBVolleyball) September 29, 2018

Марко Ивович бе сервис в аут и Бразилия поведе с 16:15 при второто техническо прекъсване. Мощна атака в центъра на Лукас Сааткамп направи резултата 20:17. Разликата нарасна на 5 точки при 23:18. Олимпийските шампиони затвориха втората част с 25:21.