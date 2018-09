Кейн отново бележи, Тотнъм надви последния

Тотнъм записа втора поредна победа в Премиър лийг, а Хари Кейн се разписа два пъти за победата с 2:0 на гости на последния в класирането Хъдърсфийлд в среща от 7-ия кръг на първенството. Благодарение на успеха възпитаниците на Маурисио Почетино продължават да делят четвъртото място в класирането с Арсенал, които по същото време надделяха със същия резултат над Уотфорд и така двата тима имат по 15 точки, а “шпорите” са с по-добра голова разлика. Хъдърсфийлд остава на дъното с едва 2 пункта и съотношение на попаденията 3:16.

26 - Fantastic play from @LucasMoura7 to keep possession on the right - he picks out @trippier2 who puts it on a plate for @HKane to head home! Come on!#HTAFC 0-1 #THFC pic.twitter.com/ThRYe4L3nY — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 29, 2018

Основният реализатор на Тотнъм Хари Кейн откри резултата в 26-ата минута след чудесно центриране на Кириън Трипър, с което английското дуо стана най-успешно взаимодействащото си в Премиър Лийг от началото на миналия сезон - седем подавания на Трипиър и седем гола на Кейн. Също така “шпорите” спазиха тенденцията неизменно да се разписват при визитите си - вече имат поне по един вкаран гол в 24 от последните си 25 гостувания във всички турнири, изключение прави само загубата с 0:1 от Уест Бромич Албиън на 5 май тази година.Английският топ голмайстор се разписа и в 34-ата минута за 0:2 от спорна дузпа, отсъдена за нарушение срещу Дани Роуз , който обаче прекалено лесно се свлече на тревата. Така Кейн вече има три попадения във Висшата лига този сезон, след като се разписа и миналия уикенд от дузпа при успеха с 2:1 над Брайтън Мениджърът на “шпорите” Маурисио Почетино очаквано направи промени в състава си спрямо битката за Купата на Лигата преди три дни срещу Уотфорд, спечелена с изпълнение на дузпи (2:2). Тогава той заложи на схема 4-2-3-1, а сега избра 3-4-3, като на вратата пак застана Пауло Газанига , а пред него в отбрана застанаха Давинсон Санчес Ян Вертонген (срещу Уотфорд бекове бяха Бен Дейвис и Серж Орие). Английските национали Кириън Трипиър и Дани Роуз застанаха на двете крила, докато в средата на терена оперираха очаквано Муса Дембеле Ерик Дайър . Триото в атака също не бе изненадващо за никого, независимо от предстоящия дуел с Барселона в Шампионска лига следващата седмица - Сон, Хари Кейн и Лукас Моура Почетино имаше немалко кадрови проблеми преди сблъсъка с последния в класирането - поради различни контузии отсъстваха Деле Али , Орие, Кристиан Ериксен , Винсен Янсен и Мишел Ворм Първото чисто положение в актива на “шпорите” дойде в 10-ата минута, когато Кейн се пребори за висока топка с противников бранител и нахлу в празното пространство към наказателното поле. Вратарят на домакини Йонас Лосъл излезе да скъси ъгъла и парира анемичния удар на английския нападател, който след това не можа да намери свой съотборник в повторния опит за успешен завършек на контраатаката.Маниерът на Тотнъм да разчита на силно изритани топки напред към Кейн отново остави високо изнесените бранители на домакините неподготвени в 26-ата минута, като голаджията на гостите отново спечели въздушния дуел и подхвана акция. Лукас Моура нахлу в пеналтерията и въпреки сблъсък с бранител успя да съхрани топката, след което да върне към Трипиър. Английският халф-бек центрира брилянтно и сложи кълбото на главата на Кейн, който нямаше адекватна опека и я насочи неспасяемо за 0:1. Терънс Конголо , който не можа да спре устрема на Лукас в пеналтерията, а после претендираше за нарушение, изглежда получи контузия в сблъсъка с бразилеца, защото бе изнесен на носилка само четири минути по-късно. Влезлият на негово място Флоран Хадергьонай в 33-ата минута пък направи излишна дузпа за задържане на нахлуващия отляво в наказателното поле Роуз. Кейн застана зад топката и изпълни по обичайния перфектен начин за още по-комфортното 0:2. Въпреки че наистина имаше контакт между защитника и противника, то без съмнение Роуз падна доста лесно и може да се спори дали дузпата е била стопроцентова.

78 - What a save! @GazzanigaPaulo leaps to his left to deny Mbenza's effort from outside the box.#HTAFC 0-2 #THFC pic.twitter.com/LTp1hpzz8a — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 29, 2018

В 51-ата минута Лукас бе близо до това да реализира още едно попадение за “шпорите”, но от малък ъгъл на метри от вратата не можа да преодолее отлично реагиралия Лосъл. В 69-ата Сон опропасти обещаваща контраатака с решение да стреля отдалеч, пращайки топката право в стража на домакините.Газанига също имаше работа, като още в 32-ата с чудесна намеса предотврати изравняване при далечен удар на Крис Лоу, а след почивката също се намеси два пъти в решителни моменти, за да попречи на Хъдърсфийлд да върне интригата. В крайна сметка обаче Тотнъм нямаше особени проблеми през второто полувреме да задържи преднината си и с бързи контраатаки да преследва евентуален трети гол, но без напрежение. Така “шпорите” очаквано се поздравиха с пълния комплект точки от визитата си на “Кърклис Стейдиъм”.

МИНУТА ПО МИНУТА

СТАТИСТИКА

КЛАСИРАНЕ



ПРОГРАМАТА НА ТОТНЪМ

ПРОГРАМАТА НА ХЪДЪРСФИЙЛД