Вердаско не можа да се пребори за финал в Китай

Японецът Йошихито Нишиока се класира за първи път в кариерата си за финал в турнирите на АТР. 23-годишният Нишиока победи поставения под номер 5 испански ветеран Фернандо Вердаско с 6:1, 3:6, 7:6(5) и достигна до мача за титлата на турнира по тенис на твърди кортове в китайския град Шънчжън с награден фонд 734 хиляди долара.

Азиатецът взе убедително първия сет, но във втория пропиля ранен пробив аванс и допусна обрат, с което 34-годишният Вердаско изравни.

Ain’t no stopping Nishioka



Qualifier & world No.171 @yoshihitotennis moves into his 2nd ATP semi-final.#shenzhenopen pic.twitter.com/iPKJ9OGG8i