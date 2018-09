Втора титла в кариерата на Сабаленка

Арина Сабаленка от Беларус спечели турнира по тенис в китайския град Ухан с награден фонд 2,746 милиона долара. 20-годишната Сабаленка не допусна пробив и победи на финала естонката Анет Контавейт с 6:3, 6:3 за 72 минути.

