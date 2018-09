Снукър Хигинс на 49-и ранкинг финал 29 септември 2018 | 14:20 0 0 0 0 1 Четирикратният световен шампион по снукър и носител на 30 ранкинг титли Джон Хигинс се класира на финала на Шампионата на Китай след трудоемка победа с 6:3 над Хаотян Лю в тежките условия на спортния център в Гунаджоу. Този път освен жегата и влагата, Вълшебника от Уишоу бе разсейван и дразнен от мухите край масата, но все пак се добра до успеха над 20-годишния си опонент. "It feels like I've won the tournament for reaching the final"



John Higgins has beaten Lyu Haotian 6-3 to reach his 49th ranking final!#ChinaChampionship pic.twitter.com/cfilR13CYb — World Snooker (@WorldSnooker) September 29, 2018 43-годишният знаменит шотландец ще срещне Марк Селби или Ксинтон Жао в битката за топ наградата от 150 хиляди паунда, полагаща се на шампиона в четвъртия за сезона ранкинг турнир. За Хигинс финалът е 49-и в събитие от ранкинг системата и той ще се бори за първо отличие от месец март насам, когато спечели Откритото първенство на Уелс. Въпреки че все още не е направил сенчъри брейк в Гуанджоу (той на моменти дори отказваше да преследва 100-ца, нежелаейки да с тои повече от необходимото край зеленото сукно в трудната за игра среда в залата), но ненадминатата му стратегия и прословут “мач-снукър” тип на игра се оказаха достатъчни за победен рейд. John Higgins has won over 70% of the ranking semi finals he's played in.



Now 3-1 up on Lyu Haotian, The Wizard of Wishaw's halfway to making it 49 wins in 69 appearances! #ChinaChampionship pic.twitter.com/bHDIVH5Sii — World Snooker (@WorldSnooker) September 29, 2018 Той изглеждаше, че си е направил мача лесен, повеждайки с 5:1 на младия талант след серии от 51, 57 и 59, но след това китаецът спечели два поредни оспорвани фрейма и постави под напрежение великия си съперник. Хигинс все пак реализира 62 в деветата партия, независимо че първата му визита не бе успешна и кенън шот по розовата завърши с фаул - вкарана червена. “Най-приятното за мен в мача бе крайният резултат, бих бил аутсайдер срещу Селби евентуално във финала, ако продължавам да играя така. Лю не игра толкова добре, колкото в предишния мач, иначе щях да имам доста проблеми”, самокритично обясни Хигинс след срещата.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

