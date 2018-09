Рома - Лацио 2:1, гледайте на живо тук!

В началото на мача Стефан Ел Шаарауи навлезе в наказателното поле на Лацио, но бе блокиран много добре от бранител на “орлите”. В 12-ата минута пък Луис Алберто получи пас отляво от Сенад Лулич и получи шанс да стреля от много добра позиция, но намерилият място в стартовия състав на Рома Давиде Сантон успя да го блокира. Малко след това Чиро Имобиле стреля опасно от воле, но топката се отклони от тялото на играч на “вълците” и излезе в ъглов удар.В 23-ата минута Един Джеко пропусна най-добрата възможност за гол от началото на мача. Пред босненския нападател на “джалоросите” се откри шанс да стреля от прекрасна позиция в наказателното поле на “орлите”, но стражът Томас Стракоша се намеси блестящо и спаси.

