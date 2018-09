Тенис Най-тежкият сезон в кариерата на Мъри 29 септември 2018 | 13:12 0 0 0 0 0 Носителят на 3 титли от “Големия шлем” и бивш световен номер 1 Анди Мъри взе тежко и отговорно решение да прекрати преждевременно сезон 2018, след като отпадна от тенис турнира от сериите АТР250 в Шъндзън. Британецът бе планирал да се включи в събитието от по-горната категория АТР500 в Пекин следващата седмица (вижте жребия на Григор Димитров), но избра да прекрати кампанията си по-рано. Мъри приключва 2018-а около 250-о място в световната ранглиста, след като в един момент бе около 1000-ната позиция. Той изигра шест турнира през тази година от “Уимбълдън” 2017 насам, като отпадна в първи кръг в “Куинс”, стигна втори в Ийстборн, четвъртфинали във Вашингтон, загуби първи кръг в Синсинати, игра във втори кръг в US Open, както и въпросния четвъртфинал в Шъндзън. 311th-ranked Andy Murray UPSETS world No. 11 David Goffin in Shenzhen! pic.twitter.com/FoMmHF6Udg — Tennis Memes (@ATPWTAMemes) September 27, 2018 Най-знаковите му победи през 2018-а са над Стан Вавринка, Кайл Едмънд и Давид Гофен (в Шъндзън), като за да стигне четвъртфиналите във Вашингтон, той обърна Мариуш Копил в мач, приключил в 03:02 часа сутринта местно време. Тогава той се разрида на корта, защото успехът му гарантира изкачване с около 450 места в световната ранглиста. No words, @andy_murray.



Just thanks for your emotions... #CitiOpen pic.twitter.com/w89E3sCzJg — Tennis TV (@TennisTV) August 3, 2018 Самият Мъри призна, че програмата му за 2019 година ще зависи до голяма степен от представянето му, тъй като броят на мачовете е пряко свързан с броя на победите. “Дори да си направиш редуциран график и да се включиш в 10-11 турнира, зависи колко мача ще спечелиш. Ако отпадаш рано и навъртиш само 20-ина мача, това не е изобщо достатъчно. На прима виста ми се струва, че ще “жертвам” участието си в турнирите на клей преди “Ролан Гарос”, но най-важно сега е да положа огромни усилия в самостоятелните тренировки до края на 2018-а”, коментира шотландецът, който определено изживява най-тежкия момент в кариерата си, тъй като още не може да се завърне пълноценно след контузията на хълбока.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

