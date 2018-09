Гаспарян спечели турнира в Ташкент

Рускинята Маргарита Гаспарян спечели турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Интернешънъл" на WTA в Ташкент (Узбекистан) с награден фонд 250 хиляди долара. Във финалната среща тя победи своята сънародничка Анастасия Потапова с 6:2, 6:1 след близо час игра.

Dominant performance from Gasparyan as she steamrolls her way to the title at the @TashkentOpen, overpowering her younger counterpart today. pic.twitter.com/Qp4JE0JsiG