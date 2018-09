Тенис Добър жребий за Григор Димитров в Пекин 29 септември 2018 | 11:58 - Обновена 0 0 0 1 3 Шампионът от Финалите на АТР 2017 Григор Димитров получи приемлив жребий за предстоящия следващата седмица тенис турнир от сериите АТР500 в Пекин. Българинът е поставен под номер 3 в основната схема зад Хуан Мартин дел Потро и Александър Зверев, като в първия кръг ще се изправи срещу американеца Райън Харисън. При успешен старт в китайската столица, във втория си мач Димитров ще излезе на корта срещу все още неизвестен квалификант. Евентуално на четвъртфиналите пък световният номер 8 ще играе с Кайл Едмънд, стига петият поставен британец да прескочи препятствията си дотогава. And here it is! The official draw for men’s singles. Which match ups are you excited about? pic.twitter.com/mDwU1v4Xco — China Open (@ChinaOpen) September 29, 2018 Димитров и Едмънд бяха част от тим “Европа” и спомогнаха за триумфа в Laver Cup с победите си на сингъл съответно над Франсис Тиафо и Джак Сок. Българинът и Райън Харисън пък бяха партньори на двойки в откриващия сезона турнир в Бризбън (АТР250), но не излязоха за полуфиналния си сблъсък, тъй като американецът стигна финала (загуби от Ник Кирьос) и трябваше да се съсредоточи върху изявите си на сингъл. Димитров и Харисън играха на двойки и в “Куинс”, но отпаднаха в първия си мач именно от Кайл Едмънд и партньора му Неал Скупски. @GrigorDimitrov in beijing

fans to Grigor “Will you marry us ”#Dimitrov #chinaopen #Wilson pic.twitter.com/HOnW0meXrr — bigcbzl (@bigcbzl_) September 28, 2018 Димитров води с 4:1 победи на Харисън, като двамата последно се срещнаха миналата година във втори кръг на “Мастърс”-а в Шанхай - 3:6, 6:3, 7:6(6) за българина. Преди това в “Куинс” Григор бе доста по-убедителен с 6:3, 6:1, а от 2015-а в Акапулко е единственото му поражение срещу този противник с 5:7, 6:4, 0:6 във фазата на осминафиналите. В първи кръг на US Open през 2014-а Димитров надделява с 6:2, 7:6(4), 6:2, а същата година на същия етап от “Уимбълдън” го пречупва със 7:6(1), 6:3, 6:2. #ChinaOpen men's singles projected QFs:

(1) Del Potro v (7) Coric

(4) Fognini v (8) Cecchinato

(5) Edmund v (3) Dimitrov

(6) Sock v (2) A. Zverev — China Open (@ChinaOpen) September 29, 2018 Димитров има да защитава 180 точки за световната ранглиста от достигнатия полуфинал миналата година, когато отстъпи в оспорван мач на Рафаел Надал.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

