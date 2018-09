Атлетико гони 70-годишен рекорд на "Бернабеу"

Носителят на Суперкупата на Европа 2018 Атлетико (Мадрид) ще се стреми да повтори позитивното представяне срещу градския си съперник Реал Мадрид и да пренесе победоносните емоции от финала в Талин в началото на сезона към голямото дерби от 7-ия кръг в Ла Лига на 29 септември.

MARCA: Atletico are on the verge of equaling Valencia's record of 6 league games undefeated at the Bernabeu set in the 1940s. #MadridDerby pic.twitter.com/IZZxBBxnNo

“Дюшекчиите” изостават значително в историческото съперничество с “белия балет” в Примера дивисион с 39 успеха, 86 загуби и 37 равенства в 162-та предишни мача. В последните години обаче Атлетико е изключително успешен срещу градския си опонент и ще преследва 70-годишен рекорд в Ла Лига.

Възпитаниците на Диего Симеоне нямат поражение на “Сантиаго Бернабеу” във вече пет поредни гостувания в първенството и ако не загубят и днес, ще изравнят върховото постижение на Валенсия от периода 1942 - 1948 година. Тогава “прилепите” остават непобедени в шест последователни визити. Барселона също има подобна серия от 5 посещения между 1969 и 1974 година, като “затвори” цикъла с гръмко 5:0.

1 - @thibautcourtois could become in the first keeper to have played a Madrilean derby for Atlético de Madrid & Real Madrid in the 21st Century. Privileged pic.twitter.com/NtWpiYLxrV