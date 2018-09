Испания обърна Канада и се класира на полуфинал на Световното по баскет

Испания победи Канада с 68:53 и се класира на полуфинал на Световното първенство по баскетбол за жени. Домакините обърнаха резултата в своя полза в последна четвърт, която спечелиха с 21:3. Световният шампион Австралия чака Испания в следващата фаза, а Белгия и САЩ ще мерят сили в другата полуфинална двойка.

