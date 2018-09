Бойни спортове Калъм Смит нокаутира Гроувс и спечели трофея Мохамед Али 29 септември 2018 | 00:34 0 0 0 0 0 Калъм Смит детронира Джордж Гроувс и спечели изключително силния турнир Световни боксови супер серии. 28-годишният боксьор от Ливърпул взе пояса на Световната боксова асоциация в суперсредна категория и трофея Мохамед Али, който с дава за победителя в надпреварата. AND THE NEW!!!#boxing #CallumSmith #GrovesvsSmith #groves pic.twitter.com/Bi0ESwBRsP — THE BOXING WORLD (@TheBoxing_World) 28 септември 2018 г. Двамата британци направиха много завързана среща. Гроувс контролираше двубоя с великолепните леви прави. Той водеше в резултата след първите шест рунда, но очевидно това беше тактиката на Калъм Смит. Привидно приспивното темпо на претендента се промени рязко след феноменална левачка, която разклати Гроувс. Шампионът залитна, а неговият съперник веднага скочи и го довърши със серия от 7-8 попадения. Гроувс падна на земята и не можа да се изправи преди реферът да отброи до 10. Смит записа 25-ата победа (18 с нокаут) от 25 мача в своята кариера. Гроувс вече има 4 загуби. 0 0 0 0 0 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 112

