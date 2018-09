Резервите на Бразилия биха резервите на САЩ на финалите в Торино (видео + снимки)

Brazil @volei sweeps USA @usavolleyball 3-0 (25-20, 25-18, 25-19). Both teams advanced to the semifinals of the #FIVBMensWCH in Turin and now wait for the definition of their opponents.



Check out the game report:

Brazil starts well and wins the first set against USA 25-20. #14 Douglas Souza was a key player for Brazil, showing some power on serve.



Can't miss the action:

Brazil opens 2-0 (25-20, 25-18) vs. USA in Turin. #17 Evandro Guerra is topping the scorers with 15 points, with some impressive kills, like this one down the line. Wow!

Match centre:

Олимпийският волейболен шампион Бразилия записаха втора победа на финалите на Световното първенство в Италия и България. Волейболистите на "Селесао", които бяха водени от помощник-треньора Марсело Фронковяк заради наказание на селекционера Ренан Дал Зото, надиграха САЩ с категоричното 3:0 (25:20, 25:18, 25:19) в последния мач от Група I на финалната шестица на Мондиал 2018, игран тази вечер пред около 11 500 зрители в зала "Пала Алпитур" в Торино.Така Бразилия стана победител в групата с 2 победи от 2 мача и 5 точки, а американците останаха втори с 1 победа, 1 загуба и 3 точки. Двата тима се класираха за полуфиналите на шампионата на планетата утре. Там олимпийските шампиони очакват втория от Група J, а САЩ ще спори с победителя от другата група. Кой ще бъде първи и втори в Група J ще стане ясно след края на сблъсъка между домакините от Италия и действащия световен шампион Полша по-късно тази вечер.С оглед на това, че и двата отбора вече си бяха осигурили място на полуфиналите, треньорите Марсело Фронковяк и Джон Спероу дадоха почивка на титулярите и звездите си. И Бразилия, и САЩ играха основно с резервните си играчи, които видимо не показаха голямо желание за победата. Все пак, в крайна сметка класата си каза думата и "Селесао" спечели категорично с 3:0.Най-полезен за бразилския тим бе Евандро Гера със страхотните 19 точки (1 блок, 3 аса и 75% ефективност в атака) за победата. За американците Джефри Джендрик и Джейк Ланлоа завършиха с по едва 9 точки.Уилям Аржона, Евандро Гера 19, Карлош Едуардо 11, Дъглас Соуса 6, Едер Карбонера 6, Маурисио Соуса 4 - Талеш Хос-либеро (Бруно Резенде, Уолъс Де Соуса, Лукаш Лох 6, Исак Сантош 2, Майке Рейс-либеро)Кавика Шоджи 3, Бенджъмин Патч 6, Джейк Ланлоа 9, Дейниъл МакДонъл 4, Джефри Джендрик 9, Тейлър Ейврил 7 - Дъстин Уотън-либеро