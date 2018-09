Тенис Фернандо Вердаско отново спря Анди Мъри 28 септември 2018 | 18:02 - Обновена 0 0 0 0 0



В началото на първия сет двмата си размениха по един пробив, но при 4:4 испанецът осъществи още един и така взе първата част. Във втората брейк в третия гейм му беше достатъчен, за да затвори мача в два сета. Така на полуфинала в събота Вердаско ще се изправи срещу японеца Йошихито Нишиока, надвил друг британец - Камерън Нори със 7:6 6:2. Andy Murray is out of the Shenzhen Open after losing to fifth seed Fernando Verdasco.https://t.co/WMM2S9pu57 pic.twitter.com/woPd5APyuF — BBC Sport (@BBCSport) September 28, 2018 В другия полуфинал един срещу друг ще играят Пиер-Юг Ербер и Алекс Де Минор. Австралиецът, който е номер седем в схемата, отстрани четвъртия поставен Дамир Джумхур от Босна и Херцеговина след победа с 6:3 7:6 (7). Междувременно, французинът надигра испанеца Алберт Рамос-Виньолас след обрат с 6:7 (6) 7:6 (1) и 6:4 и също ще спори за място на финала в китайския град. Световният номер 28 Фернандо Вердаско отново спря похода на Анди Мъри към титлата на турнира в Шънджън, както стори преди няколко седмици на US open. Испанецът надви британския си колега с 6:4 6:4 за 1 час и 39 минути игра.

