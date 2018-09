"Лъвиците" на Петков са готови за изненада

България без Елица Василева и Добриана Рабаджиева. На пръв поглед това означава тежки мигове за националния ни тим на предстоящото световно първенство. Но само на пръв поглед. Макар и без две от най-големите си звезди тази селекция на Иван Петков показа през лятото, че може да й се гласува доверие и да се бори за нещо голямо. Лъвиците ни започват 12-ото си участие на световни първенство в Япония с много надежди, че тепърва пред тях ще се открият големи победи и мачове за отличия.

Селекционерът залага на млад и доста атрактивен отбор, в който има взаимозаменяеми момичета и всяко е готово да излезе на полето, за да даде повече от предишното. А какво по-хубаво от това? В група с олимпийския шампион Китай и четвъртите от последното световно Италия е трудно да се мечтае за нещо много значимо в Сапоро. Но е напълно по силите на този състав да се бори за третото място заедно с другия водещ европейски тим - Турция.

Преди да заминат за Япония, в лагера на българския тим заявиха, че основната цел е влизане в Топ 10 на планетата. Това означава, че лъвиците трябва задължително да излязат от първата фаза. Останалите два тима - Канада и Куба, не са за подценяване, но в същото време и не будят кой знае какъв респект и тревоги.

Никой все още не знае какъв е таванът на тима на Иван Петков. След като ликува в Европейската лига и Чалъндж турнира, специалистът си спечели доверие и сега пред него се открива възможност да работи на спокойствие. На последното световно България игра стабилно и се пребори за 11-ата позиция. Сега амбицията е за още по-добро класиране, при това без изявени лидерки и звезди. Дали е постижимо?!

Програмата на тима ни е такава, че добра игра срещу Скуадрата на старта тази събота и евентуално спечелване на точка ще окрили нашите и ще им вдъхне увереност. Вторият мач в неделя с Куба трябва да бъде от графата "задължителни", за да дойде и сблъсъкът на истината с Турция във вторник. До голяма степен от него ще зависи дали лъвиците ще могат да се преборят за третата позиция, предвид че след това има мач с Китай, който много трудно може да бъде спечелен, а за финал е аутсайдерът Канада. Капитанът Христина Русева е доказан боец и нейните изяви при мрежата ще бъдат от ключово значение. Въпросът е и останалите по-неопитни в състава на Петков да не се стреснат от съперниците си. Ако го направят, то тепърва може да чакаме приятни изненади от този тим.

ТОВА Е БЪЛГАРИЯ

Основана федерация: 1947 година

Президент: Данчо Лазаров

Място във FIVB: 17

Участия на Световни първенства: 11

Най-добро класиране: 4-о място - 1952, 1962

Последно класиране: 11-о място - 2014

Най-значими успехи

Европейски шампион: 1981

Олимпийски бронзов медалист: 1980

Европейски бронзов медалист: 1979, 1997, 2001

