Цели 8 вълнуващи мача при дамите в Пекин още в първия кръг

Цели осем вълнуващи двубоя при дамите осигури жребият за последния за годината тенис турнир от сериите Premier Mandatory (най-високата категория на WTA) в Пекин. “Уайлд кард” за събитието получиха бившите шампионки Светлана Кузнецова, триумфирала през 2006-а и 2009-а, и Виктория Азаренка, спечелила купата през 2012-а.

The #ChinaOpen 2018 women's singles draw is set, with special help from @kikibertens, @JelenaOstapenk8 and @DonnaVekic. Which first round match-up excites you most? pic.twitter.com/Nxdep3aEN4 — China Open (@ChinaOpen) September 28, 2018

Номер 2 в схемата Каролин Вожняцки ще има коварна опонентка още в първия си двубой - Белинда Бенчич, докато третата поставена Анжелик Кербер ще трябва да се справя с непредсказуемата Кристина Младенович.

Thanks to Donna Vekic, Kiki Bertens and Jelena Ostapenko for joining us for the draw ceremony. So many great first round matches, we can’t wait! #ChinaOpen pic.twitter.com/Q2uqpSwXf7 — China Open (@ChinaOpen) September 28, 2018

Финалистката от “Ролан Гарос” 2018 Слоун Стивънс открива кампанията си срещу Анастасия Павлюченкова, докато номер 5 Петра Квитова ще срещне Даря Гаврилова. Юлия Гьоргес ще мери сили с Йохана Конта, а шампионката от US Open Наоми Осака изтегли Медисън Кийс още в първия кръг.

Номер 7 Каролина Плишкова излиза на корта срещу Саманта Стосър, а Гарбине Мугуруса ще играе с Екатерина Макарова. Ако поставените от номер 1 до 8 стигнат до четвъртфиналите, то двубоите там ще изглеждат така: (1) Халеп (която започва срещу квалификантка) - (5) Квитова, (3) Кербер - (8) Осака, (7) Плишкова - (4) Каролин Гарсия, (6) Елина Свитолина - (2) Вожняцки.