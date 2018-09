Испания Провален талант: Моуриньо ми обеща, че ще ме направи най-известният циганин 28 септември 2018 | 16:07 - Обновена 0 0 0 0 3



“Когато си хлапе, вършиш глупави неща. Правих неща само за да ядосам треньора и да не играя. По-късно обаче осъзнаваш, че така само вредиш на самия себе си. Разбираш колко важно е да играеш, защото спреш ли, престава да ти пука. Тогава дори и да ти плащат добре и да имаш всичките пари на света, не си щастлив. Сега знам, че е нужно да работя здраво, защото трябва да сграбчиш възможността, когато тя дойде”, завърши Родригес. Футболистът на холандския елитен Фортуна Ситард Хосе Родригес разкри, че по време на периода си в Реал Мадрид Жозе Моуриньо му е обещал, че ще го направи “най-известния циганин в света”. Оттогава насам 23-годишният халф премина през тимовете на Депортиво Ла Коруня Галатасарай , Макаби Тел Авив и Майнц 05 , откъдето е преотстъпен в холандския клуб.“Когато нещо подобно ти се случи на тази възраст, не го оценяваш, защото още не познаваш себе си достатъчно добре. Моу ми каза: “Ще те направя най-известният циганин на света”, а аз не спрях да се смея. Не мога да опиша с думи какво е чувството, когато най-добрият треньор ми говореше или ми даваше съвети”, заяви пред AS играчът.През 2012 г., тогава 17-годишен, Родригес се превърна в най-младият футболист на Реал, записвал минути за тима в Шампионската лига, когато влезе като резерва срещу Аякс . “Изминаха 6 години и все още ме помнят с това. Невероятно е”, споделя още халфът. Той обаче има само още 3 мача за мадридчани, сред които 1 минута в двубой от Ла Лига.“Когато си хлапе, вършиш глупави неща. Правих неща само за да ядосам треньора и да не играя. По-късно обаче осъзнаваш, че така само вредиш на самия себе си. Разбираш колко важно е да играеш, защото спреш ли, престава да ти пука. Тогава дори и да ти плащат добре и да имаш всичките пари на света, не си щастлив. Сега знам, че е нужно да работя здраво, защото трябва да сграбчиш възможността, когато тя дойде”, завърши Родригес.

