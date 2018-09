Фенки вкупом към Григор: Ще се ожениш ли за нас?

Световният номер 8 Григор Димитров от тази седмица е в Пекин, където в понеделник започва тенис турнирът от сериите АТР500, а той е трети поставен в основната схема. Местните фенове на играта и в частност дамите очаквано бяха въодушевени до краен предел от присъствието на Гришо в китайската столица, където той е изключително популярен. Те го посрещнаха с изненада по време на събитие, на което българинът рекламира новата си ракета, като му бяха подготвили голям транспарант с надпис “Ще се ожениш ли за нас”, пред който Димитров се снима с усмивка (сред снималите се има и мъже).

@GrigorDimitrov in beijing

fans to Grigor “Will you marry us ”#Dimitrov #chinaopen #Wilson pic.twitter.com/HOnW0meXrr